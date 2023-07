PSP revoltada: apresenta queixa-crime (e outras duas queixas) devido a cartoon emitido na RTP

A PSP considera que um cartoon em vídeo difundido na semana passada pela RTP, no qual se retrata um polícia a disparar contra uma figura que representa uma pessoa racializada, "formula e representa juízos ofensivos da honra e consideração de todos os profissionais da PSP", assim como, "sem qualquer fundamento, propala factos inverídicos capazes de ofender a credibilidade, o prestígio e a confiança devida à PSP".

Desta forma, a PSP revela que já apresentou uma queixa-crime no Ministério Público - "no sentido de aferir da existência de ilicitude e da identificação dos seus autores" -, tendo ainda apresentado duas queixas à Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) e à Comissão da Carteira Profissional de Jornalista (CCPJ).

Em comunicado divulgado esta segunda-feira, a Polícia de Segurança Pública toma uma posição oficial acerca do cartoon - que já tinha motivado uma queixa-crime do Sindicato Nacional da Carreira de Chefes (SNCC) da PSP -, considerando que os juízos presentes no vídeo, "além de ofensivos, não correspondem à verdade e são profundamente injustos".

"No vídeo é retratada a figura de um polícia uniformizado a efetuar disparos com um arma de fogo, cuja cadência de tiro vai aumentando ao mesmo tempo que apresenta alterações na sua expressão facial correspondentes a uma crescente agressividade e animosidade", explica o comunicado. "No final do vídeo é apresentado o resultado dos disparos, sendo que no alvo de cor mais clara (que representa uma silhueta correspondente a uma pessoa de aparência caucasiana), o polícia não acerta nenhum tiro e, pelo contrário, no alvo de cor mais escura (que representa uma silhueta correspondente com uma pessoa de aparência africana), para além de acertar todos os tiros, fá-lo em zonas corporais letais."

"A liberdade de expressão é um direito constitucional mas, na nossa perspetiva, não é um direito absoluto, devendo ser exercido com respeito pelos outros direitos, igualmente com proteção constitucional", afirma a PSP, sublinhando que, "ao apresentar os polícias como xenófobos e racistas", o vídeo "não contribui para a desejável paz social, podendo, pelo contrário, contribuir para uma perceção de ilegitimidade do uso da força pública, com potencial para afetar a desejável paz e harmonia social, que os polícias da PSP diariamente se esforçam por manter e defender".