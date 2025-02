Fotografava estudante a quem alugou quarto sem consentimento para a assediar sexualmente

Um homem de 30 anos, residente em Viana do Castelo, foi constituído arguido por ter fotografado uma estudante de cerca de 20 anos, sem o seu consentimento, para a assediar sexualmente, revelou fonte da PSP.

Contactado pela agência Lusa, a propósito de um comunicado emitido esta sexta-feira, a fonte do Comando Distrital da PSP de Viana do Castelo revelou que “a jovem, estudante do programa Erasmus, alugou um quarto numa casa particular e foi alvo de recolha de imagens em diversas situações, nos compartimentos da habitação, tendo sido alvo de assédio” por parte do arguido.

O homem “utilizou as imagens porque pretendia um envolvimento com a jovem”, referiu.

A mesma fonte adiantou que a jovem, estrangeira, apresentou queixa na PSP e, na quinta-feira, o efetivo da Esquadra de Investigação Criminal, realizou uma operação policial de combate aos crimes contra a reserva da vida privada.

Na nota enviada às redações a PSP refere que no decurso da operação policial foi cumprido um mandado de busca domiciliária, tendo sido apreendidos um computador, discos externos para armazenamento de ficheiros informáticos e telemóveis.

Os factos foram comunicados ao Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Viana do Castelo.