Justiça espanhola pede mandado de captura internacional contra Puigdemont. Ex-presidente do governo regional ironiza com o facto de ser "decisivo" para formar governo

A Justiça espanhola solicitou esta segunda-feira a emissão de um mandado de captura internacional contra Carles Puigdemont para ser julgado no país pela tentativa de secessão da Catalunha em 2017. O ex-presidente do governo catalão já reagiu à decisão, ironizando com o facto de ser "decisivo" para formar governo após as últimas eleições, que terminaram sem um executivo evidente.

A decisão dos procuradores do Tribunal Supremo surge cerca de três semanas depois de a Justiça Europeia ter retirado a imunidade parlamentar ao ex-presidente do governo regional catalão.

Numa carta enviada ao instrutor do processo, Pablo Llarena, citada pelo El Mundo, os procuradores do Ministério Público espanhol argumentam que "a retirada da imunidade pelo Parlamento Europeu foi confirmada em sentença proferida pelo Tribunal Geral da União Europeia, pelo que, tendo em conta a sua situação pessoal – fugido da justiça e à revelia – convém emitir novamente mandados de detenção internacionais e europeus".

A notícia surge horas depois de serem conhecidos os resultados eleitorais das legislativas espanholas, que têm Puigdemont como uma peça central para evitar o bloqueio do novo governo.

Entretanto, o ex-presidente do governo catalão já reagiu à decisão, numa publicação divulgada na sua conta oficial do Twitter, na qual ironizou com a pertinência do pedido numa altura em que é "decisivo" para evitar um bloqueio do novo governo espanhol.

“Um dias és decisivo para formar um governo espanhol, no dia seguinte Espanha pede que sejas detido", escreveu Puigdemont.