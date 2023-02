O presidente da Rússia disse estar "orgulhoso" dos combatentes que lutam na Ucrânia "para defender a Mãe-Pátria".

Perante cerca de 200 mil pessoas, que esta quarta-feira encheram as bancadas do estádio de Luzhniki, o maior estádio de Moscovo, Putin subiu ao palco do comício para enaltecer patriotismo da Rússia, num breve discurso à nação, que durou poucos minutos.

"Estamos orgulhosos daqueles que estão a combater na Ucrânia para defender a Mãe-Pátria", declarou o chefe de Estado russo, acrescentando que "todo o país" está a apoiar os soldados nesta campanha militar.

Na plateia, cantava-se "Rússia, Rússia, Rússia", numa demonstração de apoio ao regime de Putin.

Este discurso ocorreu momentos depois da aprovação no parlamento russo da suspensão do tratado New START, um acordo que Moscovo assinou em 2010 com Washington e que prevê a redução das armas nucleares dos dois países. O acordo tinha sido renovado em janeiro de 2021.

As duas câmaras parlamentares da Rússia aprovaram assim a proposta de Putin, apresentada pelo próprio no discurso sobre o estado da nação, e que deverá entrar em vigor após a publicação oficial.