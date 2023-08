"Era um homem de negócios talentoso": Putin quebra silêncio sobre Prigozhin e envia condolências às famílias

O presidente russo, Vladimir Putin, quebrou esta quinta-feira o silêncio sobre a suposta morte de Prigozhin. Putin destacou que o líder do grupo Wagner "era um homem de negócios talentoso".

Em declarações citadas pela Agência Reuters, Putin envia condolências à família de Yevgeny Prigozhin, que, sublinha, “conhecia desde os anos 90”. “Em primeiro lugar, quero expressar as minhas mais sinceras condolências às famílias de todas as vítimas desta tragédia”, disse.

“Informações preliminares sugerem que elementos do grupo Wagner também estavam a bordo”, acrescentou, numa reunião com o líder local da autoproclamada República Popular de Donetsk, Denis Pushilin, no Kremlin.

O presidente russo destacou ainda a importância do trabalho do grupo Wagner na guerra da Ucrânia: “Gostava de destacar que estas pessoas tiveram um importante contributo na nossa causa, a luta contra o regime neonazi.”

Sobre o acidente do avião que tinha o nome de Yevgeny Prigozhin entre a lista de passageiros, Putin diz que os peritos vão ter tempo para investigar e que “se verá o que a investigação diz”.