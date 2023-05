Eva Kaili, suspeita no escândalo Qatargate, anuncia regresso ao Parlamento Europeu

Eva Kaili, a eurodeputada e ex-vice-presidente do Parlamento Europeu que foi detida há cinco meses no âmbito das investigações a potenciais subornos vindos do Qatar, prepara-se agora para regressar ao trabalho. O Ministério Público belga anunciou que Kaili já não se encontra em prisão domiciliária, o que levou os advogados a declarar, em comunicado, a intenção de Kaili em retomar as suas funções no Parlamento Europeu.

Numa declaração conjunta, os advogados de Kaili, Sven Mary e Michalis Dimitrakopoulos, afirmaram que "a partir de hoje Eva Kaili é livre de deixar a sua residência e de exercer plenamente todos os seus direitos e obrigações, decorrentes do seu estatuto de membro do Parlamento Europeu".

A equipa legal sublinhou ainda que Eva Kaili "não se deixa intimidar pela proibição de sair da Bélgica" e que "só tenciona regressar à Grécia depois de ter sido julgada", afirmando que as provas que sustentam a sua inocência são cada vez mais numerosas.

No entanto, apesar deste desenvolvimento significativo, a restrição continua a impedir que Kaili possa assistir às sessões plenárias do Parlamento Europeu em Estrasburgo, França, não permitindo assim o pleno desempenho das suas funções de legisladora da UE. De acordo com os seus advogados, citados pelo jornal Politico, esta restrição será resolvida brevemente.

A eurodeputada grega, também afastada do grupo dos Socialistas e Democratas (S&D), é suspeita de ter intercedido a favor do Qatar e de Marrocos em troca de dinheiro, tendo-se declarado inocente.

As autoridades belgas fizeram as primeiras rusgas e detenções em 9 de dezembro de 2022, tendo apreendido 1,5 milhões de euros em notas. O Qatar e Marrocos negam qualquer envolvimento no caso.