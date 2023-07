Já se pode ir a banhos na praia da Quarteira

A interdição a banhos na praia de Quarteira, no Algarve, foi levantada esta manhã depois de, na terça-feira, ter sido decretada devido à presença de uma bactéria na água, constatou a agência Lusa no local.

Cerca das 12:00, um elemento da Polícia Marítima ordenou que fosse hasteada novamente a bandeira verde na praia onde, mesmo interdita a banhos, havia vários banhistas nas concessões e no areal.

Desde as 12:15 que os banhistas começaram a entrar na água daquela praia do distrito de Faro perante o olhar dos nadadores-salvadores.

As bandeiras vermelhas estão a ser retiradas ao longo do areal de vários quilómetros e a ser substituídas pela bandeira verde.

Na terça-feira, as autoridades ambientais interditaram a banhos as praias de Vale do Lobo e de Quarteira, no concelho de Loulé, devido à presença de bactérias prejudiciais à saúde na água do mar, disse o capitão do porto de Faro.

O comandante Santos Pereira disse à agência Lusa que as análises à qualidade da água do mar efetuadas pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA) detetaram a presença de coliformes fecais na água e a delegada regional de saúde ordenou a interdição das duas praias a banhos.

As praias de Vale do Lobo e de Quarteira são duas das principais zonas balneares do concelho de Loulé (distrito de Faro).