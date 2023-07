As praias de Quarteira e Vale do Lobo, no concelho de Loulé, foram esta terça-feira interditadas a banhos, depois de ter sido detetada a presença da bactéria E. coli, que pode causar problemas de saúde como gastroenterites.

A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) ordenou a recolha de amostras da água do mar daquelas duas praias algarvias, para análise posterior.

Na praia foi hasteada a bandeira vermelha, deixando vários banhistas impossibilitados de irem à água.