Queda de árvores causa morte a homem no concelho de Oliveira de Frades - TVI

Queda de árvores causa morte a homem no concelho de Oliveira de Frades

  • Agência Lusa
  • JGR
  • Há 51 min
INEM

No local estiveram 15 operacionais, apoiados por cinco veículos

A queda de uma árvore causou hoje a morte a um homem no concelho de Oliveira de Frades, distrito de Viseu, informou o Comando Sub-Regional de Viseu Dão Lafões.

De acordo com a mesma fonte, o alerta para a ocorrência na aldeia da Prova, na freguesia de Pinheiro, concelho de Oliveira de Frades, foi dado às 08:23.

“O óbito foi declarado pela equipa médica no local às 09:15”, acrescentou.

No local estiveram 15 operacionais, apoiados por cinco veículos, dos Bombeiros Voluntários de Oliveira de Frades e GNR, para além do helicóptero do Centro.

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