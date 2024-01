Encontrado morto no R/C do prédio após queda do 3.º andar. PJ investiga

Um homem de 42 anos foi encontrado morto no prédio em que residia, em Almada, na noite de segunda-feira. A morte terá resultado de uma queda no interior do edifício do 3.º andar para o rés do chão.

Chamado ao local, o INEM solicitou a presença da Polícia de Segurança Pública (PSP), que iniciou uma investigação para apurar as circunstâncias da queda, sabe a TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal).

Esta força policial apurou que a vítima tinha desavenças com os vizinhos.

Caso foi comunicado à Polícia Judiciária (PJ).