Mulher resgatada com vida do rio Ul em São João da Madeira

Uma mulher com cerca de 60 anos foi resgatada com vida do rio Ul em São João Madeira, no distrito de Aveiro, informou fonte dos Bombeiros nesta sexta-feira.

Segundo a mesma fonte, a mulher terá caído à água no parque do rio Ul, por razões ainda desconhecidas, tendo o alerta sido dado cerca das 07:00.

A mulher foi retirada da água pelos Bombeiros e após ter sido assistida no local foi transportada para o Hospital da Feira.

Ao local acorreram os Bombeiros de São João da Madeira, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação da Feira e a PSP.