Camião descontrolado em cruzamento faz mais de 51 mortos

Acidente com um camião descontrolado, num cruzamento, em Londiani, no Quénia, fez dezenas de vítimas, escreve o The Guardian. São, pelo menos, 51 vítimas mortais segundo a polícia.

O camião atingiu várias pessoas e carros, incluindo muitos vendedores de rua, que tinham as suas bancas, perto do cruzamento. As imagens são impressionantes e revelam a dimensão da tragédia.

O acidente aconteceu sexta-feira à noite, numa zonha conhecida pelos elevados números de sinistralidade, na cidade de Londiani, a 200 quilómetros da capital do Quénia, Nairobi.

Quando chegou ao local, as autoridades contabilizaram 51 vítimas mortais, todavia, acreditam ser possível que mais pessoas estejam entre os destroços. Além dos mortos, e segundo a Cruz Vermelha no Quénia, há ainda registo de 32 pessoas feridas e hospitalizadas. Foi ainda pedido que fosse doado sangue devido ao elevado número de feridos e a necessidade de os tratar.

William Ruto, presidente do país, já expressou as suas condolências às vítimas.

As autoridades de segurança rodoviária do Quénia, revelaram que no ano passado morreram nas estradas do país 4,690 pessoas e 21,760 estiveram envolvidas em acidentes.