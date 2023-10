Excesso de velocidade: menos condutores apanhados nos locais com novos radares, mas infrações disparam a nível nacional

O número de infrações relacionadas com o excesso de velocidade em todo o país aumentou 76% em setembro em comparação com o mesmo período do ano passado, de acordo com os dados divulgados pela Autoridade Nacional para a Segurança Rodoviária (ANSR). Numa entrevista no programa “Esta Manhã”, da TVI, do mesmo grupo da CNN Portugal, Rui Ribeiro, presidente da ANSR, fez um balanço sobre os 37 novos radares que estão em funcionamento desde 1 de setembro.

O responsável sublinhou que, apesar de no mês de setembro o aumento total das infrações relacionados com o excesso de velocidade ter disparado, nos locais onde foram colocados os novos radares houve uma redução de 80% do número de veículos apanhados em excesso de velocidade.

“Nesses locais houve uma redução de mais de 80% das pessoas que circulavam em excesso de velocidade. O controlo da velocidade está a ser efetivo e, como a velocidade é uma das principais causas da sinistralidade grave, o trabalho esta a ser satisfatório", reiterou.

Rui Ribeiro explicou ainda que, em alguns casos, essa redução foi ainda maior: "Em Fafe e Vila Franca de Xira, houve uma redução em mais de 95% em termos de condutores que circulavam em excesso de velocidade, portanto os objetivos estão a ser atingidos".

Rui Ribeiro lembrou ainda que estes radares foram colocados em locais onde "nos últimos cinco anos houve 115 vítimas mortais" e que, até ao momento, nesses sítios "não se registaram vítimas mortais".

Quanto ao radar que mais infrações registou foi o que está colocado na Estrada Nacional 119 em Benavente.

Dos 37 novos radares que estão em funcionamento desde 1 de setembro, 12 são de controlo da velocidade média e fiscalizam as autoestradas A1 (Santarém e Mealhada), A3 (Braga e Trofa), A25 (Águeda) e A42 (Paços de Ferreira), nos itinerários complementares IC2 (Loures e Rio Maior) e IC19 (Sintra) e nas estradas nacionais EN10 (Montijo e Vila Franca de Xira), EN109 (Figueira da Foz) e EN211 (Marco de Canaveses).

Os restantes 25 radares destinam-se a medir a velocidade instantânea e a sua atividade centra-se em estradas nacionais. Entre os locais controlados estão: A1 (dois em Vila Nova de Gaia), A2 (Albufeira), A44 (Vila Nova de Gaia), A7 (dois em Guimarães), EN101 (Guimarães), EN103 (Barcelos), EN105 (Santo Tirso), EN109 (Figueira da Foz), EN119 (Benavente), EN125 (Faro), EN14 (Maia), EN18 (Belmonte), EN206 (Fafe), EN234 (Nelas), EN251 (Coruche), EN252 (dois radares em Palmela), EN260 (Beja), EN5 (Montijo), IC17 (Loures), IC2 (Coimbra e Águeda) e IP7 (Lisboa).