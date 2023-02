Já se sabe qual é a coroa escolhida pela rainha consorte Camilla para a coroação, que acontece no dia 6 de maio, na Abadia de Westminster. Segundo o Palácio de Buckingham, a coroa escolhida foi a da rainha Mary e a joia já foi retirada da Torre de Londres, onde costuma estar em exibição, para ser preparada para a coroação.

"A escolha da Coroa da Rainha Mary por Sua Majestade é a primeira vez na história recente que uma coroa existente será utilizada para a Coroação de uma Consorte em vez de ser feita uma nova joia, no interesse da sustentabilidade e eficiência", lê-se no comunicado.

Ainda assim, a joia sofrerá alterações para prestar homenagem à rainha Isabel II, uma vez que serão adicionadas à coroa joias da antiga monarca, como os três diamantes Cullinan, usados por Isabel II em pregadeiras. Para além disso, quatro dos oito arcos da coroa serão retirados para darem um aspeto diferente à coroa que foi usada pela rainha Mary na coroação em 1911.

Coroa da rainha Mary (Getty Images)

A coroa escolhida significa que Camilla não vai usar a coroa escolhida pela rainha Mãe para a sua coroação e que tem estado envolta em grande controvérsia, uma vez que contém o diamante Koh-i-Noor, reclamado por três países (Índia, Paquistão e Afeganistão).

Já coroa de St. Edward, que vai ser usada por Carlos III, já regressou à exposição na Torre de Londres após a conclusão dos trabalhos de modificação.

A cerimónia de coroação do rei Carlos III e da rainha consorte Camilla vai decorrer a 6 de maio de 2023, na abadia de Westminster, em Londres. Os britânicos vão ter direito um fim de semana prolongado para festejar os novos reis, que contará não só com a cerimónia, mas também com um concerto e ações de voluntariado.