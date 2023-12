Princesa Anne diz que Isabel II "sentiu que seria mais difícil se morresse em Balmoral"

A princesa Anne revelou que a rainha Isabel II sentiu que ia ser "mais difícil" se morresse em Balmoral, na Escócia. Trata-se de declarações feitas num documentário da BBC que vai ser exibido a 26 de dezembro.

Segundo as palavras da princesa real, a monarca queria evitar causar problemas aos demais no final da sua vida, isto porque os planos para o funeral eram mais complexos no caso de a rainha morrer na Escócia - com uma longa viagem até Edimburgo, uma vigília na capital escocesa e um voo até Londres.

"Penso que houve um momento em que ela sentiu que seria mais difícil se morresse em Balmoral. Tentámos persuadi-la de que a localização não devia fazer parte do processo de decisão. Espero que, no final, ela tenha achado que isso era correto, porque penso que o fizemos", afirmou Anne durante a entrevista para o documentário "Charles III: The Coronation Year".

Anne, que estava em Aberdeenshire quando a rainha ficou gravemente doente, acompanhou a mãe nos seus momentos finais.

"No meu caso, foi por mero acaso que lá estive naqueles momentos finais", afirmou, confessando que sentiu uma estranha "sensação de alívio" quando viu a coroa ser retirada do caixão da mãe.

"Estranhamente, senti uma sensação de alívio: era isso, tinha terminado. Essa responsabilidade estava a ser transferida."

Já sobre a coroação do irmão, a princesa real diz que, "para ser honesta", não tem a certeza se "alguém se possa realmente preparar para esse tipo de mudança".

"Pelo menos não facilmente. E depois a mudança acontece e tu dizes 'ok, agora tenho de seguir em frente'."

A rainha Isabel II morreu a 8 de setembro, aos 96 anos, no Castelo de Balmoral, rodeada pela família. O funeral decorreu em Londres e a monarca foi a enterrar em Windsor, na Capela de São Jorge, no Castelo de Windsor, ao lado do marido, o duque de Edimburgo.