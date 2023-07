Morreu Randy Meisner, cofundador dos The Eagles

Randy Meisner, cantor, baixista e cofundador da banda de rock norte-americana The Eagles, morreu, na quarta-feira à noite, aos 77 anos, devido a complicações da doença pulmonar obstrutiva crónica (DPOC).

"Randy era uma parte integrante dos Eagles e foi fundamental para o sucesso inicial da banda. O seu alcance vocal era espantoso, como evidenciado pela sua balada de assinatura, 'Take It to the Limit'", de acordo com um comunicado publicado no site oficial da banda.