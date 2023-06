Amordaçaram e colocaram o noivo na parte de trás de uma carrinha - não passou de uma brincadeira mas causou o pânico entre a população

Uma despedida de solteiro acabou por ficar fora de controlo, quando nove homens foram acusados de "causar alarme público" depois de terem raptado o noivo, brincadeira que o visado desconhecia.

Os residentes da Via Diaz, na localidade italiana de Trofarello, testemunharam uma situação inquietante durante a hora de almoço de sábado: bandeiras do Estado Islâmico, rostos escondidos por capacetes e balaclavas, e um homem amarrado a ser transportado para uma carrinha.

O grupo, com idades entre os 23 e os 31 anos, chegou a casa do amigo naquela pequena cidade perto de Turim, amordaçou e enfiou o noivo na parte de trás de uma carrinha e fugiu a toda a velocidade.

No entanto, os planos não correram exatamente como tinham sido desenhados. Os homens atraíram imediatamente a atenção da polícia, enquanto os vizinhos preocupados inundavam as linhas de emergência com chamadas. Um idoso, que observava a cena da sua janela, chegou a desmaiar e necessitou de assistência médica.

As autoridades montaram postos de controlo em toda a zona e começaram a procurar os "raptores" e a vítima. A carrinha acabou por ser encontrada à porta de casa de um dos homens, onde estava o noivo, indivíduo na casa dos 30, que não sabia que se tratava de uma partida, como noticiou o Torino Today.

Foram apreendidas armas falsas, capacetes pretos com viseiras fumadas, balaclavas e roupas que faziam referência ao Estado Islâmico. O grupo de nove homens foi acusado de causar o pânico.