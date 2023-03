O líder do partido dinamarquês de extrema-direita Stram Kurs foi impedido de entrar no Reino Unido, anunciou esta terça-feira o ministro para a Segurança. Em causa está a ameaça de que Rasmus Palm iria queimar uma cópia do Corão, o livro sagrado dos muçulmanos, durante uma visita à cidade de Wakefield, no condado de Yorkshire.

O ministro Tom Tugendhat esclareceu que Rasmus Paludan, cujo partido opera na Dinamarca e na Suécia, faz agora parte do “índice de perigo”, explicando que “o acesso não lhe vai ser permitido” ao Reino Unido. Rasmus Paludan é conhecido por vários momentos relacionados com o Corão, muitos dos quais levaram a episódios violentos. Um desses momentos deveria acontecer durante esta semana na cidade britânica de Wakefield, depois de o extremista ter voltado a prometer queimar uma cópia do Corão, desta vez na altura em que se assinala o Ramadão.

Esta situação levantou questões no parlamento do Reino Unido, onde um representante daquela cidade questionou as autoridades sobre se iria ser feito alguma coisa. Foi aí que Tom Tugendhadt revelou que Rasmus Paludan seria impedido de fazer viagem, alegando que essa visita “não seria condizente com o bem público”.

Para a decisão do governo britânico terá contribuído um episódio ocorrido em janeiro, quando o dinamarquês queimou em Estocolmo uma cópia do Corão à frente da embaixada da Turquia, país de maioria muçulmana. Um caso que chegou mesmo a fazer escalar a tensão entre Suécia e Turquia, dificultando ainda mais a ratificação de Ancara à entrada dos suecos na NATO.

Populares incendeiam fotografia de Rasmus Paludan em Istambul (Francisco Seco/AP)

Os problemas não se ficaram apenas pela Europa e no Iraque houve mesmo violentos protestos que causaram oito feridos em Bagdade, perto da embaixada da Suécia naquele país.