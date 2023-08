Ganhou 450 euros numa raspadinha e decidiu voltar a tentar. À segunda ganhou um milhão

De sem-abrigo a milionária em seis anos. Mulher ganha cinco milhões de dólares com raspadinha na Califórnia

Vang Cha não costuma aventurar-se em jogos de raspadinha, mas acabou por ceder à tentação e viu a vida mudar. Este apostador, que mora no Estado norte-americano da Califórnia, decidiu apostar 500 dólares (perto de 456 euros) numa raspadinha, e acabou a ganhar quase um milhão de dólares (cerca de 850 mil euros).

O homem até prefere fazer apostas em jogos com jackpots maiores, como os prémios Powerball ou Mega Millions, que frequentemente atingem valores astronómicos, mas desta vez decidiu testar a sorte num jogo diferente.

Pesquisou as probabilidades dos diferentes jogos e optou por experimentar o California 200X Scratchers, que oferecia um prémio de 10 milhões de dólares (cerca de 9 milhões de euros). Intrigado com os resultados favoráveis em comparação com outros jogos, investiu 30 dólares e levou para casa um prémio de 500 dólares.

Um ganho que levou Vang Cha a continuar a apostar, mas desta vez em grande. Investiu os 500 dólares que ganhou da primeira vez para comprar 30 raspadinhas Xtreme Multiplier Scratchers, de 10 dólares cada, numa loja de bebidas em Sacramento.

"Decidi apostar tudo e comprar um boletim inteiro de raspadinhas de 10 dólares", disse, num comunicado de imprensa da lotaria que foi citado pela CNN Internacional. "Fui para o trabalho e raspei provavelmente cerca de 20 deles, fui para casa e raspei o resto", acrescentou.

Raspou uma a uma e no fim teve uma surpresa revelou o número da sorte 16 na quarta e última fila. Tinha ganho um prémio de um milhão de dólares.

Para confirmar a vitória, Vang Cha verificou imediatamente a autenticidade do prémio através da aplicação da lotaria. "Eu verifiquei na aplicação para ter certeza de que era verdade, e era", recordou, acrescentando que planeia investir os seus ganhos de maneira sensata.