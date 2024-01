"Está a acontecer há meses": rato filmado a arrumar barracão todas as noites

Rodney Holbrook tem como hobby a fotografia da vida selvagem mas não esperava captar o que conseguiu filmar durante várias noites no barracão de casa, no País de Gales.

De acordo com a BBC, depois de estranhar a arrumação que encontrava todas as manhãs, o carteiro reformado de Builth Wells, Powys, decidiu instalar uma câmara de visão noturna na bancada de trabalho e apanhou um rato a arrumar molas da roupa, rolhas, porcas e parafusos.

O ritual de arrumação do Rato Arrumado do País de Gales (Welsh Tidy Mouse) - como foi batizado - já durava há vários meses até ser filmado.

"Está a acontecer há meses. Chamo-lhe Rato Arrumado do País de Gales. No início reparei que alguma da comida que estava a dar aos pássaros ia parar a uns sapatos velhos que estava a guardar no barracão. Noventa e nove em cada cem vezes, o rato arruma tudo durante a noite. É realmente incrível que eles coloquem tudo de volta na caixa, acho que é possível que eles gostem disso."

Holbrook acredita que o rato está a usar os objetos para esconder nozes e, até agora, a arrumação tem sido benéfica, já não se dá ao "trabalho de arrumar", uma vez que o "ajudante" faz isso por si.

"Acho que ele arrumaria a minha mulher se eu a deixasse dentro do barracão", ironiza o carteiro, dizendo que tem deixado vários objetos diferentes "para ver se o Rato Arrumado do País de Gales consegue levantá-los.

Esta não é a primeira vez que um rato é filmado a arrumar as coisas. Em 2019, quando vivia em Bristol, emprestou a câmara noturna a um amigo que encontrou um rato a arrumar o seu barracão.