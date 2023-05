Morre em Itália ator britânico Ray Stevenson, o Tito Pullo da série "Roma"

O ator britânico Ray Stevenson, famoso pelo papel como Tito Pullo na série "Roma", morreu esta segunda-feira aos 58 anos na ilha italiana de Ischia, onde filmava um filme, segundo a imprensa local.

Ray Stevenson, que esta quinta-feira celebraria 59 anos, morreu no hospital Rizzoli, em Ischia, após internado por problemas de saúde ainda não revelados, segundo as mesmas fontes.

Nascido em 1964 na cidade de Lisburn, na Irlanda do Norte, ficou especialmente conhecido por interpretar o legionário Tito Pullo na série “Roma” da HBO e da BBC entre 2005 e 2008.

A sua estréia no cinema aconteceu em 1998 em "The Theory of Flight" de Paul Greengrass e trabalhou também em "King Arthur" (2004), com Clive Owen.

Durante as filmagens da série "Roma" conheceu a atual companheira, a antropóloga italiana Elisabetta Caraccia, com quem teve três filhos. Antes, entre 1997 e 2005, foi casado com a atriz britânica Ruth Gemmell.

A sua carreira também conta com papéis na televisão, nas séries "Dexter", "Black Sails" ou "I Medici" ou "Vikings".