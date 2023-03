Os duques de Sussex revelaram esta quarta-feira que a princesa Lilibet tinha sido batizada no passado dia 3 de março numa cerimónia reservada, em Los Angeles. O comunicado, citado pela CNN Internacional, refere, pela primeira vez, a filha mais nova pelo título de princesa e não por Miss, uma alteração que foi de imediato notada pelos meios de comunicação britânicos.

A resposta oficial do Palácio de Buckingham não tardou e, de acordo com a ITV, cita os protocolos estabelecidos pelo rei George V em 1917, que diziam que os filhos e netos de um soberano britânico recebem automaticamente o título de Sua Alteza Real e de príncipe ou princesa.

Assim sendo, desde que Carlos III foi proclamado rei que Archie e Lilibet podem usar os títulos de príncipe e princesa. No entanto, seis meses depois da proclamação do novo monarca, essa alteração ainda não tinha sido feita no site oficial da Família Real onde, até esta quarta-feira, os filhos do príncipe Harry, duque de Sussex, apareciam como Master Archie Mountbatten-Windsor e Miss Lilibet Mountbatten-Windsor.

No entanto, depois do comunicado sobre o batizado, o site da Família Real foi atualizado, e Archie e Lilibet passaram agora a aparecer com os títulos de príncipe e princesa.

A linha de sucessão antes (à esquerda) e a linha de sucessão esta quinta-feira depois das alterações (à direita)

Recorde-se que, em entrevista com Oprah Winfrey, no ano passado, Meghan sugeriu que Archie não era príncipe porque o título lhe tinha sido negado por uma questão racial.

A mulher de Harry disse mesmo que ficou em choque quando lhe foi dito que Archie não teria proteção policial porque não tinha título e sugeriu que a decisão estava relacionada com atitudes racistas: "Houve várias preocupações e conversas sobre o quão escura seria a pele dele quando nascesse", contou a ex-atriz a Oprah.

Nesta mesma entrevista, os duques de Sussex revelaram que esperavam que fosse dado a Archie - na altura, Meghan estava grávida e Lilibet ainda não tinha nascido - o título de príncipe quando Carlos subisse ao trono, mas que tinham sido informados de que os protocolos iriam ser alterados de acordo com o desejo do então futuro rei, que pretendia uma casa real mais reduzida e com menos membros. Por esta razão, Archie não teria o título de príncipe nem de Sua Alteza Real.

Quando foi questionada por Oprah se Archie ser um príncipe era importante para ela, Meghan respondeu apenas: "Se significar que ele estaria seguro, então claro".