Ex-recluso tenta intercetar carrinha de estabelecimento prisional para ajudar preso a fugir

Uma carrinha do Estabelecimento Prisional do Linhó sofreu esta sexta-feira uma tentativa de interseção com o objetivo de ajudar um dos reclusos a fugir do veículo, apurou a CNN Portugal.

A carrinha efetuava uma deslocação às urgências hospital de Cascais quando um veículo conduzido por um ex-recluso daquele estabelecimento prisional colocou-se à frente e realizou várias travagens, com o intuito de forçar a carrinha para fora da estrada.

A carrinha, verificou-se, ficou impedida de ultrapassar o veículo conduzido pelo ex-recluso, já que este se encontrava constantemente a mudar de via e a travar.

A carrinha acabou por conseguir ultrapassar o veículo na saída da A16 em direção a Alcoitão. Nesse momento, o ex-recluso insultou os guardas prisionais que supervisionavam a carrinha.

Os guardas acabaram por apresentar uma queixa contra este ex-recluso.

À CNN Portugal, Frederico Morais, do Sindicato do Corpo da Guarda Prisional, afirmou que, se "o corpo da guarda prisional fosse órgão de polícia criminal poderia ter agido de outra maneira". "E a situação não teve consequências graves porque os guardas prisionais que se encontravam no serviço tiveram capacidade de gerir a situação por forma a evitar que a situação tivesse um fim trágico", acrescentou.