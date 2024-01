Recluso ataca guarda prisional à dentada na cadeia do Linhó

Um recluso, de 29 anos, agrediu este domingo um guarda na Prisão do Linhó. Em causa está uma visita não autorizada ao recluso, que cumpre pena por violência doméstica, ofensas à integridade física e furto.

Depois do recluso ter tomado o conhecimento de que a visita não tinha sido permitida, agrediu o guarda prisional a soco e tentou morder-lhe.

Foi necessário um reforço de meios no local de forma a imobilizar o prisioneiro. Mesmo com mais polícias no local, o homem ofereceu resistência e tentou, uma vez mais, agredir os guardas que se encontravam no local.

O recluso está agora isolado numa cela.