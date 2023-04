A Ikea está a recrutar para reforçar as suas equipas na época de verão. A cadeia tem mais de 200 vagas para as cinco lojas, mas também para o centro de apoio ao cliente e escritório nacional. A empresa arrancou com a campanha de employer branding, “Sinto-me em Casa”. A “campanha vem reforçar este compromisso e ajudar-nos a mostrar como, para nós, trabalhar na IKEA é muito mais do que um trabalho”, assegura Rita Távora, country talent development manager da Ikea Portugal ao ECO Trabalho.

“Para o verão de 2023 estamos a recrutar para vagas em regime de part-time mas também full-time, com um grande foco nas áreas de Vendas, Apoio ao Cliente, Ikea Food e Logística. São funções cruciais para a experiência do cliente nesta época de pico, mas que também são importantes para os colaboradores ganharem uma experiência relevante dentro da Ikea. Normalmente, existem sempre pessoas que permanecem na Ikea ou que, por exemplo, voltam a ser chamadas para períodos de reforço, como o Natal, por exemplo”, adianta Rita Távora.

Rita Távora, Country Talent Development Manager Ikea Portugal

As mais de duas centenas de vagas são, sobretudo, para as cinco lojas da cadeia sueca – Loulé, Loures, Alfragide, Braga e Matosinhos –, mas também há ofertas para o centro de apoio ao cliente e para o escritório nacional.

Cadeia arranca com campanha de employer branding

A ação de recrutamento surge num momento em que muitas cadeias de retalho optam por reforçar as suas equipas na época estival e será acompanhada por uma campanha de employer branding. Rita Távora explica porquê. “A nossa marca tem uma excelente reputação no mercado, o que ajuda sempre quando queremos contratar os melhores. No entanto, o mercado tem mudado e temos vindo a sentir que precisamos de ser ainda mais assertivos e concretos”, justifica.

A campanha “Sinto-me em Casa” tem como objetivo demonstrar o compromisso da Ikea em construir uma empresa “mais igualitária, diversa e inclusiva, mas também inovadora e preparada para um mundo em transformação”, diz a country talent development manager. “Esta campanha vem reforçar este compromisso e ajudar-nos a mostrar como, para nós, trabalhar na Ikea é muito mais do que um trabalho.”

No ano passado, para mitigar impacto da inflação, a empresa anunciou o aumento do salário mínimo de entrada para todos os colaboradores a tempo inteiro, na operação de retalho, de 750 euros para 1.000 euros brutos mensais (14.000 euros anuais) – atualização que se aplica aos colaboradores do Grupo Ingka (que detém a IKEA Portugal, Centro de Apoio ao Cliente e Centros Comerciais Mar Shopping) – e é superior ao Salário Mínimo Nacional (SMN), estipulado por lei em 760 euros para 2023.

“Ao novo salário base de entrada acresce o subsídio de alimentação, que também foi atualizado recentemente (de 4,5 euros) para 6 euros, seguro de saúde, ajuda à parentalidade, o pagamento de bónus se os objetivos do negócio forem atingidos, entre outros benefícios“, elenca a responsável.

A empresa tem ainda medidas de apoio à natalidade como a “Ajuda de Nascimento”, para todos os colaboradores que se tornam pais biológicos ou por adoção, no valor de 760 euros brutos; dando ainda, através do programa “Passa mais tempo com o teu bebé”, a possibilidade de estender a licença parental (biológica ou por adoção) por mais dois meses, para além do período regular estabelecido pela Segurança Social, tendo aumentado igualmente o seu apoio mensal para 760 euros brutos mensais, além do habitual “Kit Bebé”.

Campanha employer branding Ikea

Seguro de saúde e de vida para colaboradores permanentes; restaurante de colaboradores com preços reduzidos; serviço médico nas lojas; programa de emergência social interno; e, ainda, desconto especial na compra de artigos da marca, entre outros, são outros dos benefícios.

“Tendo isto como base, juntando a todas os principais benefícios dos colaboradores de retalho Ikea, estamos continuamente a trabalhar neste tema, para sermos ainda mais relevantes enquanto entidade empregadora”, diz Rita Távora, quando questionada sobre eventuais novas medidas para 2023.

Modelo híbrido no escritório

No escritório, a companhia tem um modelo híbrido implementado, com dois dias de teletrabalho. “A pandemia inspirou-nos a explorar novas formas de trabalhar, adaptadas aos nossos colaboradores e ao nosso negócio. Os novos modelos de trabalho, ou seja, o modelo híbrido, que permite um maior equilíbrio entre o trabalho nos escritórios e em casa, tem o objetivo de dar uma maior flexibilidade às nossas pessoas, dar-lhes oportunidade de serem ouvidas através de espaços de reunião, partilha, criação e aprendizagem, independentemente do espaço de trabalho, físico ou digital”, diz. “Uma das aprendizagens que temos vindo a sentir é que o formato, para escritório nacional, de dois dias em casa e três dias nos escritórios tem sido bem recebido e colhido um bom feedback.”

Para já esse é o foco e não outros modelos como a semana de quatro dias, modelo cujo piloto, promovido pelo Governo, deverá arrancar em junho. “Temos muita curiosidade por novas formas de trabalhar, pelo que todas as oportunidades servem para analisarmos e percebermos se faz ou não sentido na nossa realidade de retalho. Por enquanto, temos vindo a compreender como é que o trabalho híbrido, flexível, pode ajudar-nos a crescer. É nisso que estamos focados.“