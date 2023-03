Os utilizadores de TikTok de uma certa idade estão a receber uma dose forte de nostalgia com um popular e novo filtro que os faz recuar no tempo para o seu eu adolescente.

O "Look Adolescente", que funciona sobretudo por suavizar as rugas, rapidamente arrebatou 3,4 milhões de visualizações, muitas vezes acompanhada pela dramática melodia da canção "The Freshmen", lançada em 1996 pelos The Verve Pipe. Mas enquanto o rosto de bebé e os filtros de envelhecimento já tiveram as suas rondas nas redes sociais pela simples novidade de se ver a viajar no tempo instantaneamente, muitas das publicações com mais gostos com este filtro-adolescente têm um tom sóbrio, pois os utilizadores contam que estão a receber um flashback para alguns dos seus anos mais formativos.

"Se és jovem e estás a pensar porque é que nós, os mais velhos, nos estamos a passar com este filtro, é porque daqui a 20, 30 anos na tua cabeça ainda vais pensar que tens este aspeto", diz o utilizador mandertok num vídeo, com o filtro ligado para que ele pareça mais novo. "E depois haverá algum tipo de filtro que te fará perceber o teu verdadeiro aspeto", continua ele, mostrando o ecrã dividido com o seu eu real, visivelmente mais velho.

Enquanto alguns TikTokers preferem uma abordagem mais leve, mostrando imagens reais de si quando eram adolescentes (olá, antigos miúdos da moda com péssimo cabelo), outros usam o filtro para falar da falta de autoconfiança que tinham durante o liceu ou das experiências difíceis que enfrentaram, usando os ecrãs divididos para mostrar o antes e o depois do filtro para dar conselhos de vida aos seus eus "mais jovens".

Embora muitas das publicações com lágrimas e caras chocadas possam parecer performativos para provocar viralidade (é o TikTok, afinal de contas), há algo de impressionante com o ser capaz de ver um rosto que já não se via ao espelho há algum tempo. Alguns utilizadores falam sobre como o filtro despertou velhas emoções relacionadas com os traumas que sofreram durante esses anos, enquanto outros disseram que foi dada aos indivíduos trans e não-binários a oportunidade de verem um eu mais jovem que corresponde à sua identidade de género.

"Muito bem pessoal, se são alguém que mudou a forma como se apresenta na idade adulta ou se fizeram a transição de alguma forma e querem aproveitar o momento, digam olá à pessoa de 12 anos que provavelmente não chegou a existir", disse o utilizador worriersmusic num vídeo.

No entanto, os filtros têm sido ampla e regularmente criticados por agravarem os problemas de autoestima, e um filtro antienvelhecimento numa sociedade antienvelhecimento, particularmente para as mulheres, parece desenhado para perpetuar este problema. Um pequeno estudo de 2019 relacionou o uso de filtros nas redes sociais com uma maior aceitação da cirurgia estética, enquanto investigadores da Harvard Business Review descobriram em 2021 que as pessoas com grande confiança na sua aparência podem de facto ficar mais abaladas ao verem estas "melhorias" no seu rosto em comparação com aquelas que já tinham inseguranças. E embora o filtro que acrescenta uma aparência de adolescente possa nem sempre acertar na aparência mais jovem de si que mostra, como muitos utilizadores notaram, o resultado tem um aspeto mais natural do que muitos dos filtros de beleza em circulação.

Ao aplicar o filtro, alguns utilizadores comentaram também que os sinais de idade aparecem mais pronunciados na imagem não filtrada.

"A sério que estão a fazer o 'agora' parecer pior para o tornar mais dramático, certo? Certo?!", escreveu o utilizador mandertok, meio a brincar, na legenda do vídeo.