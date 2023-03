Será que vem aí uma nova rede social? Esse parece ser o plano da Meta, empresa que detém plataformas como Facebook, Instagram ou WhatsApp, e que parece empenhada em destronar o Twitter como a “praça digital” do mundo.

De acordo com um comunicado citado pela agência Reuters, a empresa de Mark Zuckerberg está a “explorar uma rede social para atualizações de partilha de textos”.

“Acreditamos que há uma oportunidade para um espaço separado onde utilizadores e figuras públicas podem partilhar atualizações sobre os seus interesses”, refere a mensagem.

Escreve a Reuters que esta rede social poderá ser mais parecida com o Mastodon, uma plataforma semelhante ao Twitter, e que foi lançada em 2016.

A estratégia da Meta surge no meio do caos do Twitter, onde Elon Musk, agora dono da rede social, luta para reformular a rede social, que está a passar por um longo processo de despedimentos e de outros problemas.

O objetivo da dona do Facebook passará também por atrair um público mais jovem, até porque outro dos grandes investimentos, o metaverso, parece ainda estar longe de poder vir a dar lucro, sendo que vários analistas apontam que esse cenário não acontecerá antes do final da década.