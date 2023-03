O Senado francês aprovou este sábado a lei que prevê o aumento da idade da reforma de 62 para 64 anos, numa votação que reuniu 195 votos a favor e 112 contra.

A aprovação chega no fim do sétimo dia de protestos, com mais de um milhão de franceses a terem saído às ruas do país para protestarem contra a medida.

“Foi dado um passo importante”, afirmou à agência AFP a primeira-ministra, Elisabeth Borne, que lembrou as "centenas de horas de debate", e fala numa "etapa decisiva". A Assembleia Nacional reúne-se na próxima semana para uma aprovação final, a qual se espera que seja um pouco mais renhida.

#Vote | Après une centaine d’heures de débat, le Sénat adopte le texte de la réforme des retraites. Une étape décisive pour faire aboutir une réforme qui assurera l’avenir de nos retraites. Totalement engagée pour permettre une adoption définitive dans les prochains jours. pic.twitter.com/c2KC0XxB0s — Élisabeth BORNE (@Elisabeth_Borne) March 11, 2023