Após notícias de que os pensionistas que apenas começaram a receber a reforma em novembro, apesar do pedido ter sido feito antes de outubro, não receberam o bónus de meia pensão, o secretário de Estado da Segurança Social vem garantir que estas pessoas também serão abrangidas pelo complemento excecional.

“O que aconteceu, por diversas razões, foi que alguns dos pedidos de pensão anteriores a outubro do ano passado, por serem mais complexas as circunstâncias dos pedidos, não puderam ser incluídos no processamento que foi feito para o mês de outubro“, explica Gabriel Bastos, em declarações à RTP3.

As situações em causa estão assim a ser tratadas, sendo que o secretário de Estado assegura que “as orientações e instruções foram dadas aos serviços da Segurança Social no sentido de que o mais rapidamente possível também elas sejam abrangidas e pagos os complementos excecionais”.

O complemento excecional é também conhecido como o “bónus de meia pensão”, que foi atribuído em outubro do ano passado como uma das medidas para mitigar os efeitos da inflação. O valor, que corresponde a meia pensão, é retirado do montante da atualização deste ano, uma situação que causou polémica e cujas consequências em 2024 estão ainda por esclarecer.