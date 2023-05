Reformados vão receber “subsídio de férias” ainda sem o novo aumento das pensões

Os reformados que recebem pensão de velhice (e que são quase dois milhões em Portugal) vão receber no próximo mês de junho, como habitualmente, o equivalente ao “subsídio de férias”. Esse pagamento acontece ainda antes da entrada em vigor do segundo aumento de pensões anunciado há semanas pelo governo – e que se aplica apenas a partir de julho. Ou seja, o “subsídio de natal” – que será pago no final do ano -, já beneficia dos dois aumentos deste ano.

Como acontece com os trabalhadores por conta de outrem, também os pensionistas recebem 14 pagamentos ao longo do ano: a 13ª pensão mensal (equivalente ao subsídio de férias) é paga em junho; e a 14ª pensão mensal (equivalente ao subsídio de natal) é paga no final do ano (na maioria dos casos, em novembro).

Ora, neste ano de 2023, a esmagadora maioria dos pensionistas receberá sete pensões mensais a um valor e outras sete – a partir de julho – a outro valor mais elevado.

O governo anunciou, recorde-se, dois aumentos de pensões para este ano. O primeiro foi anunciado ainda no ano passado, foi fixado entre 3,89% e 4,83%, consoante o valor das pensões. O segundo, anunciado em abril, é de 3,57% a partir de julho.

Por exemplo, um reformado que recebia uma pensão de 550 euros em 2022, está este ano receber uma pensão de 577 euros até ao fim de junho (sete pagamentos, incluindo o equivalente ao “subsídio de férias”) e receberá 596 euros a partir de julho (sete pagamentos, incluindo o equivalente ao “subsídio de natal”). No total do ano, este reformado receberá 8.209 euros.