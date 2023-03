O rei Carlos III vai fazer a primeira visita de Estado enquanto rei do Reino Unido no final de março. O monarca vai visitar França e Alemanha entre os dias 26 e 31 anunciou o Palácio de Buckingham esta sexta-feira.

A visita vai "celebrar a relação britânica com a França e com a Alemanha, marcando as nossas histórias, cultura e valores partilhados", avança a nota.

Os reis vão estar em França entre 26 e 29 de março e vão participar numa cerimónia militar ao lado do presidente Emmanuel Macron no Arco do Triunfo em Paris. A visita ficará ainda marcada pelo discurso do rei no senado francês, enquanto Camilla e a primeira-dama francesa Brigitte Macron abrirão oficialmente a nova exposição Manet e Degas no Musee d'Orsay.

O casal real será ainda convidado de honra num banquete de Estado organizado pelo casal Macron no Palácio de Versalhes e fará também uma visita a Bordéus, no sudoeste de França.

Carlos e Camilla seguirão para Berlim a 29 de março. No dia seguinte, realizarão compromissos em Berlim e Brandeburgo, antes de se dirigirem a Hamburgo na sexta-feira.

Entre os pontos de agenda está prevista uma recepção cerimonial do presidente Frank-Walter Steinmeier no Portão de Brandenburg e um banquete estatal, oferecido pelo presidente e pela mulher.

O rei fará ainda um discurso no parlamento federal alemão, o Bundestag, e irá encontrar-se com refugiados recém-chegados da Ucrânia.

Em Hamburgo, os reis vão assistir a uma recepção de celebração com os residentes da cidade e membros da comunidade britânica local, acompanhados pelo presidente e pela esposa, num momento que assinala o final da sua visita de Estado.