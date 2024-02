O rei Carlos III tem cancro - e isto é o que sabemos

O rei Carlos III foi diagnosticado com cancro e começou a ser tratado em Londres. O diagnóstico surpreendente surge uma semana depois do monarca britânico de 75 anos ter deixado o hospital na sequência de um procedimento específico para um aumento da próstata.

Eis o que se sabe.

Como foi identificado o cancro?

Os recentes problemas de saúde de Carlos começaram no mês passado, quando o Palácio de Buckingham anunciou, a 17 de janeiro, que o rei seria hospitalizado para se submeter a um "procedimento corretivo" de um aumento benigno da próstata.

O diagnóstico foi-lhe feito depois de ter tido sintomas e de ter sido submetido a um check-up na sua residência de Birkhall, em Aberdeenshire, na Escócia.

A 29 de janeiro, teve alta da London Clinic e foi anunciado que estava "bem" depois de passar três noites no hospital privado perto de Regent's Park. Recebeu alta horas depois de Catherine, princesa de Gales, ter deixado o mesmo hospital onde tinha estado a recuperar após uma operação abdominal bem sucedida.

No entanto, enquanto o rei era submetido a esse tratamento, foi detectado um outro problema preocupante, segundo informou o palácio na segunda-feira, e os exames subsequentes identificaram "uma forma de cancro".

O tipo exato de cancro não foi revelado e não são esperados mais pormenores nesta fase. Uma fonte real disse à CNN que não se tratava de cancro da próstata, mas não especificou mais pormenores.

As condições médicas específicas dos membros da família real raramente são divulgadas publicamente. A perspetiva do palácio é que os membros da família real têm direito a um certo nível de privacidade médica, apesar da sua posição de funcionários públicos. Foi o caso do diagnóstico inicial da próstata alargada. Mas o rei optou por partilhar o seu diagnóstico porque queria encorajar todos os homens com sintomas a fazer um exame médico.

Porém, a situação muda quando a doença pode afetar as funções públicas. Nesse caso, o palácio tem o dever de revelar o que se está a passar, razão pela qual foi emitido um comunicado na segunda-feira à noite.

Como está o rei Carlos?

O rei Carlos foi visto pela primeira vez desde que saiu do hospital no domingo. Com a rainha Camilla ao seu lado, parecia estar bem-disposto, acenando ao público enquanto se dirigiam para a Igreja de Santa Maria Madalena em Sandringham, Norfolk, para uma cerimónia religiosa de domingo de manhã.

Regressou agora a Londres e deu início a um tratamento ambulatório.

Seguindo o conselho dos médicos, o rei adiou os compromissos públicos durante o tratamento, mas continuará a tratar dos assuntos de Estado e da documentação oficial, informou o palácio.

O rei "mantém-se totalmente positivo em relação ao seu tratamento e espera regressar às suas funções públicas o mais rapidamente possível", acrescentou.

Isto significa que é provável que o rei continue a receber diariamente as caixas vermelhas com os documentos do governo para poder continuar a trabalhar em casa. A CNN sabe que se prevê que o rei continuará a ter a sua audiência semanal com o primeiro-ministro e que serão tomadas medidas alternativas se os médicos o aconselharem a minimizar o contacto pessoal.

Também se sabe que o rei continuará a estar disponível para as funções de Estado, como as reuniões do Conselho Privado. No entanto, os pormenores sobre a forma como isso se processará ainda estão a ser definidos.

Quem está agora à frente da família?

O príncipe William regressará às funções públicas na quarta-feira, pela primeira vez desde que a mulher, Catherine, foi operada no mês passado. Não se sabe ao certo o motivo da operação, mas uma fonte real disse à CNN, a 17 de janeiro, que a doença da mulher de 42 anos não era cancerígena.

O anúncio de que William iria retomar alguns compromissos reais foi feito poucas horas antes do diagnóstico de cancro do rei. Segundo uma fonte próxima do príncipe de Gales, William mantém contactos regulares com o pai.

O príncipe William vai participar numa gala de beneficência para a London Air Ambulance Charity, onde se encontrará com membros da tripulação, apoiantes da instituição e antigos pacientes da mesma, informou o Palácio de Kensington na segunda-feira.

O príncipe de Gales tinha tirado um tempo para apoiar a família enquanto a mulher continuava a recuperação na casa em Windsor. Espera-se que a princesa precise de recuperar durante vários meses, uma vez que, anteriormente, o Palácio de Kensington tinha afirmado que era improvável que esta retomasse as suas funções públicas até depois da Páscoa. Uma fonte real disse à CNN, na semana passada, que o regresso da princesa às suas funções oficiais dependerá de aconselhamento médico mais próximo da data.

Príncipe William vai retomar a agenda oficial esta semana, anunciou o palácio de Kensington na segunda-feira (Andrew Parsons/Kensington Palace)

A rainha Camilla tem estado a cumprir um programa exaustivo de obrigações públicas nas últimas semanas, e espera-se que assim continue. Entretanto, outros membros trabalhadores da família continuam os seus compromissos públicos e a CNN sabe que poderão também assumir algumas tarefas adicionais em nome de Carlos, se necessário.

O número de membros da "realeza ativa" que se apresentam publicamente diminuiu nos últimos anos, à medida que a "Firma" procurava adaptar-se aos novos tempos. Apenas os membros da realeza ativa realizam compromissos em nome do Rei, tendo dividido entre si as 2.710 visitas e eventos do ano passado.

Este grupo deveria ser composto por 14 membros da família: O rei Carlos, a rainha Camila, a princesa Ana, o príncipe André, o duque e a duquesa de Edimburgo, os príncipes de Gales, os duques de Sussex, o duque e a duquesa de Gloucester e o duque e a duquesa de Kent. Isto é, até os príncipes Harry e Meghan terem optado por se retirar e Andrew ter sido forçado a fazê-lo, à luz da sua relação com o pedófilo Jeffrey Epstein. Atualmente, 11 membros do clã desempenham funções reais - mais de metade dos quais têm mais de 70 anos.

Harry, que tem falado com o pai desde que lhe foi diagnosticado um cancro, regressará ao Reino Unido nos próximos dias, segundo o gabinete do duque e da duquesa de Sussex. O duque - que se afastou dos deveres reais em 2020 - viaja da Califórnia para ver o rei, que se pensa que ele não vê desde a coroação em maio.

O que poderá acontecer se o rei ficar demasiado doente para trabalhar?

Embora todos os sinais vindos do palácio sejam positivos, existem disposições constitucionais para o caso de o rei não poder exercer temporariamente as suas funções oficiais. Nesse caso, os "conselheiros de Estado" podem ser chamados a substituí-lo.

Dois conselheiros podem ser nomeados para atuar em nome do monarca através do que é conhecido como uma carta patente e ajudar a manter o Estado a funcionar. Estariam autorizados a assinar documentos, a participar nas reuniões do Conselho Privado e a receber novos embaixadores, mas não a desempenhar algumas das funções constitucionais mais importantes, como a nomeação de um primeiro-ministro. A CNN sabe que não há planos para nomear conselheiros.

A lista de membros da realeza que podem intervir inclui a rainha Camilla, os príncipes William, Harry e Andrew e a princesa Beatrice. Em 2022, o rei alargou esta lista de membros da família aos seus irmãos, a princesa Ana e o príncipe Eduardo. Se esta opção for implementada nas próximas semanas ou meses, é improvável que os duques de Sussex ou de York sejam obrigados a assumir o cargo, uma vez que já não são membros da realeza em atividade.

Se o rei se tornar completamente incapaz de cumprir os seus deveres constitucionais e o Estado deixar de poder funcionar corretamente, os seus poderes podem ser retirados e assumidos por um regente. De acordo com a Lei da Regência de 1937, esse regente seria o próximo na linha de sucessão ao trono, que é o príncipe William.

Para que isso aconteça, tem de haver provas médicas de que "o soberano está incapacitado de exercer as funções reais devido a uma doença mental ou corporal" ou que "não está disponível para o exercício dessas funções por qualquer motivo definido".

Um painel de quatro pessoas tem de ficar satisfeito com as provas por maioria de votos. Esse painel é composto pelo Lord Chancellor, o Presidente da Câmara dos Comuns, o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça de Inglaterra, o Mestre dos Registos e a rainha. O painel terá de declarar a sua decisão por escrito e declarará também se ou quando o rei está pronto para retomar as suas funções. Entretanto, o príncipe William agiria em seu nome.

Qual é a atual linha de sucessão?

A evolução do número de membros da realeza em atividade nos últimos anos não alterou a linha de sucessão.

O filho mais velho do Rei, o príncipe William, é o primeiro na linha de sucessão ao trono britânico. Seguem-se-lhe os seus três filhos: o príncipe George, de 10 anos, a princesa Charlotte, de 8, e o príncipe Louis, de 5.