Espero que o rei esteja à altura do momento: que lute contra o cancro e, ao mesmo tempo, que lute pelo filho

O rei Carlos é simultaneamente um dos homens mais sortudos do mundo e um dos mais trágicos. É o rei de Inglaterra, com recursos praticamente ilimitados e uma vida incrivelmente encantadora.

Mas também viveu uma vida de fracasso e ressurreição quase digna de um livro de histórias: contraiu um casamento infeliz com uma jovem muito amada mas extremamente vulnerável, que inevitavelmente se desfez (para grande desonra pública) devido ao seu caso com a mulher que amava verdadeiramente mas que durante muito tempo lhe foi negada.

Depois de se ter divorciado (outro escândalo público), foi destruído pela imprensa sensacionalista; depois, a princesa Diana, sua ex-mulher e mãe dos seus filhos, morreu num horrível acidente de viação, deixando os seus dois filhos destroçados e uma nação desolada.

Só em 2005 é que ele finalmente se casou com Camilla, a mulher por quem passou a vida a ansiar; a sua própria mãe, Isabel II, não assistiu ao casamento (a versão oficial era de que o casal queria uma cerimónia discreta, mas corria o boato de que a rainha, na sua qualidade de chefe da Igreja de Inglaterra, não achava que pudesse ser vista publicamente numa segunda cerimónia de casamento civil entre dois divorciados).

A rainha Isabel foi a monarca britânica que mais tempo permaneceu no trono até à sua morte, em 2022. Carlos, que passou grande parte da sua vida a preparar-se para a realeza, só ascendeu aos 70 anos. E agora, após pouco mais de um ano no trono, foi-lhe diagnosticado um cancro.

Os pormenores são escassos - a coroa nem sequer revelou o tipo de cancro que o rei tem, apenas que foi diagnosticado depois de ter sido avaliado por causa de um aumento da próstata, e que não se trata de cancro da próstata. Carlos está a receber tratamento ambulatório em Londres e espera-se que continue com as tarefas burocráticas do seu gabinete e com a sua reunião semanal com o primeiro-ministro britânico, enquanto suspende os eventos públicos.

Não está particularmente na moda demonstrar qualquer empatia por uma família ultra-rica que vive no luxo em grande parte à custa do dinheiro público, considerada especial por direito de nascença e não devido a qualquer aptidão ou realização real. Considero a família real um anacronismo. Mas os membros da família são também seres humanos e espetacularmente influentes.

O diagnóstico de Carlos, a um nível humano básico, devia merecer toda a nossa simpatia - que, afinal, é um recurso ilimitado.

Pode também ser um momento em que esta família fraturada tenha de reconhecer alguns dos seus erros internos e, quem sabe, voltar a unir-se. A fissura mais óbvia é a iniciada pelo príncipe Harry e Meghan Markle.

Os pormenores dessa rutura continuam a ser contestados mas, segundo Harry e Meghan, parte da razão foi o facto de a família real não ter conseguido proteger Meghan de uma imprensa tabloide britânica agressiva, assediadora e muitas vezes racista, uma questão particularmente sensível para Harry, cuja mãe foi morta depois de o carro em que se encontrava, conduzido por um homem embriagado, ter fugido dos paparazzi.

Outro aspeto, segundo o casal, foi o racismo da família real, incluindo, como Meghan disse a Oprah, "preocupações e conversas sobre o quão escura a pele (do filho) podia ser quando ele nascesse". Ela também se sentiu "silenciada" pela família e disse que "chegou a entender que não só não estava a ser protegida mas que eles estavam dispostos a mentir para proteger outros membros da família". Harry disse acreditar que o stress dos ataques da imprensa a Meghan a levou a abortar (é claro que a relação do casal com a família real ficou ainda mais tensa ao divulgar publicamente essa roupa suja).

Harry também demonstrou algum grau de brandura para com uma família que, na minha opinião, maltratou gravemente a sua mulher. Apareceu na cerimónia de coroação do pai, embora não tenha ficado por lá muito tempo. E, segundo a CNN, vai regressar ao Reino Unido para ver o pai.

As doenças graves podem recordar-nos a nossa própria mortalidade e colocar as nossas vidas em perspetiva - clarificar os nossos valores e, esperemos, estimular uma reflexão sobre a nossa alma. Harry, ao que parece, está a cumprir o seu dever filial e a correr para o lado do pai num momento de necessidade. Este é, sem dúvida, um momento difícil para Carlos, que enfrenta uma doença grave, mas se ele conseguir reunir a energia necessária, esta seria uma excelente oportunidade para ele cumprir o seu dever paternal, enfrentar as muitas formas como pode ter falhado com o seu filho mais novo, pedir desculpa e talvez começar a fazer as pazes com Harry e a sua família. William, o irmão mais velho de Harry e o herdeiro do trono, seria sensato fazer também alguma reflexão. Como o próximo patriarca da família, tem uma oportunidade única de a colocar num novo rumo, esperemos que mais amável.

Pode ser tarde demais, e eu certamente não culparia Meghan se ela decidisse que simplesmente não quer mais nada com essas pessoas. Mas os laços familiares são difíceis de quebrar, mesmo para pessoas normais; quando a sua família está entre as mais famosas do mundo, e quando a sua identidade depende de ser um deles, esses laços ligam-se em nós ainda mais complexos. De acordo com muitos relatos, a família real tem sido profundamente disfuncional durante gerações. E isso não pode ser desfeito num dia, ou mesmo com uma única emergência ou tragédia.

Mas todas as reconciliações têm de começar algures, muitas vezes com um único ato de contrição e uma tentativa de reparação. Se este diagnóstico levou Charles a refletir sobre a sua vida e o seu legado, seria um momento oportuno para ele ser honesto consigo próprio e com os seus filhos sobre uma realidade quase universal da paternidade: que ele teve as suas próprias dificuldades, que tem alguns arrependimentos sobre as escolhas que fez como pai e que ama tremendamente os seus filhos e quer seguir um caminho melhor.

Harry pode não ser totalmente recetivo - afastamentos familiares como o que Harry e Meghan escolheram são muitas vezes excecionalmente dolorosos e profundamente pensados como últimos recursos. Mas ao voar para Londres, Harry parece estar a fazer um esforço nobre para apoiar o pai numa altura difícil. Espero que o pai esteja à altura do momento e faça o trabalho árduo de lutar contra o cancro e, ao mesmo tempo, lutar pelo filho.