Polícia Judiciária faz buscas na seita do Reino do Pineal

A Polícia Judiciária está a realizar buscas na seita do Reino do Pineal esta terça-feira de manhã, apurou a CNN Portugal.

As buscas ocorrem após ter chegado ao Ministério Público uma denúncia sobre a morte de um bebé na propriedade onde vivem os membros da seita. Segundo a Visão, o bebé teria cerca de 14 meses.

No dia 20 de julho, a Polícia Judiciária confirmou que estava a investigar esta denúncia sobre a comunidade que se instalou no concelho de Oliveira do Hospital.

Uma reportagem da Visão deu nota da existência desta seita, que tem dezenas de pessoas e que está instalada numa quinta pertencente ao futebolista dinamarquês Pione Sisto. Segundo a revista, também a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ), a GNR e o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) têm inquéritos abertos sobre esta seita.