Grupo de lamas e alpacas foge de quinta e provoca o corte da A66 no norte de Inglaterra: “Não é algo que se veja todos os dias”

Cerca de 30 de lamas e alpacas fugiram de uma quinta perto de Troutbeck, em Cumbria, no norte de Inglaterra. O incidente ocorreu ao fim da tarde de segunda-feira e acabou mesmo por levar ao corte da A66, uma das principais estradas da região.

À BBC, o dono dos animais e da empresa “Alpacaly Ever After”, Terry Barlow, explicou que um carro embateu contra a cerca, de dois metros de altura, e deixou “um buraco” aberto na vedação.

“Assim que os lamas e as alpacas viram o buraco, ficaram demasiado curiosas para não irem explorar”, disse Terry Barlow.

A quinta também tem uma loja e foi aí que um cliente alertou Barlow para o que estava a acontecer: “Um cliente veio à loja da quinta e casualmente disse ‘ah, as suas alpacas e lamas estão a fugir para a A66, de todo o modo, vim comprar algumas das vossas salsichas'”, relatou o dono.

🦙 A group of 30 llamas and alpacas brought traffic to a standstill in Cumbria.



They escaped from farm shop Basecamp North Lakes through a tear in a fence but they were returned safely home after their owner was alerted.https://t.co/PAiZ4D1jU3 pic.twitter.com/eGUlX5X1b1