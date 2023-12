Alex Batty diz que está "feliz por estar em casa no Natal" 

Alex Batty, o adolescente britânico encontrado em França depois de ter estado desaparecido durante seis anos, disse que está "feliz por estar em casa no Natal”.

Alex tinha 11 anos quando, em 2017, foi de férias com a mãe, Melanie Batty – que não tem a tutela parental do filho – e o avô, David Batty. O rapaz nunca mais voltou para casa da sua avó e tutora legal, Susan Caruana, tendo sido raptado pela mãe, com quem morou em em vários países. Mas, no Reino Unido, o rapaz foi dado como desaparecido.

A mãe e o avô de Alex Batty seguiam um estilo de vida que implicava viajar entre países com grupos de dez pessoas, o que fez com que o jovem nunca tivesse sequer sido matriculado numa escola.

Alex decidiu fugir de junto da mãe e do avô depois de ter sabido que iria mudar-se para a Finlândia. Nos últimos dois anos, Alex morou em França. Na semana passada, agora com 17 anos, foi encontrado perto de Toulouse, quando pedia boleia depois de ter caminhado por quatro dias nos Pirenéus.

No fim de semana, o jovem regressou a casa e reuniu-se com a família no Reino Unido - incluindo a avó. De acrordo com os jornais britânicos, Alex disse que estava “feliz por estar em casa no Natal”.

No sábado, o subchefe da polícia Matt Boyle, da Polícia da Grande Manchester (GMP), confirmou que Alex tinha regressado ao Reino Unido.