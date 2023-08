Reino Unido, há um problema de circulação em contramão nas autoestradas

Um carro foi contra a residência do primeiro-ministro do Reino Unido

A quantidade de veículos a conduzir em contramão nas autoestradas do Reino Unido aumentou cerca de 13%, tendo sido registados quase 900 incidentes em apenas um ano.

Grupos de condutores de automóveis estão preocupados com o número de incidentes registados e pedem que sejam colocadas nas autoestradas tecnologia capaz de evitar e reverter o aumento destes incidentes letais nas estradas inglesas, que se acredita estarem relacionados com a dependência excessiva dos condutores de dispositivos de navegação por satélite, reporta o Guardian.

Os números das autoestradas nacionais do Reino Unido, obtidos pela agência de notícias PA, demonstram que ocorreram 872 incidentes em que veículos estavam a conduzir em contramão nas autoestradas inglesas até ao dia 19 de junho, mais 102 incidentes que no ano passado. Estes números representam uma média de cerca de 16 incidentes registados por semana, avança o Independent.

Estes números foram divulgados como resposta a um pedido de informação realizado pela agência PA e estão relacionados com ocorrências não confirmadas recebidas pelos centros de operações regionais das autoestradas do Reino Unido.

Já foram divulgados pelos meios de comunicação britânicos vários casos de condução em contramão nas autoestradas britânicas. Um deles foi o caso de um rapaz de 15 anos que roubou uma carrinha e chocou contra um táxi na estrada M606 e que fez três mortos na zona de Bradford, Reino Unido, em junho de 2022.

Também a polícia de Gloucestershire, de acordo com o Independent, divulgou recentemente imagens de um acidente em cadeia envolvendo quatro veículos, causado por uma mulher alcoolizada na estrada M5, perto de Tewkesbury, que aconteceu em outubro do ano passado.

O Guardian reporta também um caso que ocorreu em junho deste ano em que a polícia de West Mercia apelou à partilha com as autoridade de imagens de dash cams (câmaras dos paines de bordo dos veículos automóveis), após o envolvimento de um automóvel numa colisão frontal com uma carrinha que as autoridades acreditam ter “deliberadamente conduzido na direção errada a grande velocidade” na estrada M5, perto de Worcestershire.

Edmund King, o presidente da associação automóvel disse, citado pelo Guardian, que "o aumento do número de veículos que circulam em sentido contrário nas autoestradas é assustador e pode ser fatal". Sublinhou ainda que muitos destes incidentes se devem a condutores alcoolizados e que os mesmos “não deviam estar nas estradas.” King adicionou também que "o traçado das vias de acesso e a sinalização são concebidos para garantir que a entrada na autoestrada, na direção certa, é intuitiva". "No entanto, por vezes os condutores seguem as indicações do GPS sem pensar - por exemplo, para 'apanhar a terceira saída', sem verificar a sinalização, pelo que podem cometer erros."