Quanto vai custar a coroação aos cofres do Reino Unido?

Camilla, o amor antigo do rei Carlos, tem um historial de divisões. O que sabemos sobre a nova rainha do Reino Unido?

É um dos temas mais controversos da coroação de Carlos III: quanto é que vai custar toda esta celebração aos cofres do governo do Reino Unido? De acordo com a imprensa britânica, o comité da Operação Golden Orb, que está a planear a cerimónia, terá estimado um custo de 100 milhões de libras (mais 113 milhões de euros). No entanto, oficialmente, ainda não foi confirmado nenhum valor.

Há 70 anos, a cerimónia para a coroação de Isabel II terá custado cerca de 1,57 milhões de libras (1,78 milhões de euros), o que, em preços atuais, equivale a 46 milhões de libras (52,25 milhões de euros). As celebrações do próximo sábado irão custar mais do dobro, apesar dos aparentes esforços para conter custos – por exemplo, os convidados deverão ser um quarto dos que estiveram presentes em 1953.

De acordo com a BBC, o governo britânico enfrenta uma elevada pressão devido à atual crise de aumento do custo de vida que a população enfrenta, mas o executivo também pretende utilizar a cerimónia para se mostrar ao mundo.

Em declarações à CNN Portugal, o antigo embaixador José de Bouza Serrano lembra que apesar da controvérsia e dos gastos com a coroação, a economia inglesa também vai beneficiar com a coroação graças ao merchandising e ao turismo, havendo já muitos hotéis com lotação esgotada para o próximo fim de semana.

"Há gente que vem de propósito do estrangeiro e da própria Inglaterra, o que gera dinheiro na economia de Londres e na economia inglesa. Vão fazer uma fortuna só com o merchandising dos produtos com o rei e com a rainha", garante.

Souvenirs da fábrica Duchess China 1888, em Stoke-on-Trent, em Inglaterra (AP Photo/Jon Super)

Uma das famílias mais ricas do Reino Unido

Em menos de um ano, o Reino Unido testemunhou três grandes eventos envolvendo a realeza: o Jubileu de Platina, o funeral de Estado da rainha Isabel II e a coroação do rei Carlos III. De acordo com a BBC, só no Jubileu de Platina da rainha Isabel II, em junho do ano passado, a Polícia Metropolitana de Londres gastou mais de 8 milhões de libras (9,07 milhões de euros) nas celebrações.

Segundo a CNN Internacional, os contribuintes britânicos estão a ter dificuldade em ver o copo meio cheio. O governo britânico vai voltar a gastar dinheiro com uma das famílias mais ricas do Reino Unido enquanto, em várias zonas do país, muitos cidadãos têm dificuldade em lidar com o aumento do custo de vida. Em toda a Grã-Bretanha, os salários reais, incluindo os bónus, caíram 3% em três meses, até fevereiro, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística.

O governo britânico já fez saber que divulgará o custo final das celebrações depois das mesmas, uma vez que não é possível estimar, por exemplo, quanto será gasto em segurança durante o fim de semana. No entanto, sabe-se que o rei Carlos insistiu que o evento tenha em conta a crise atual, continuando a tomar medidas para reduzir o custo desta mudança da monarquia e já prometeu iniciar uma era real financeiramente mais viável.

Como exemplo desta abordagem, estará a redução de convidados para a cerimónia, a redução do percurso, a reutilização das coroas para a cerimónia, assim como de várias roupas históricas e de cadeiras históricas para a celebração.

A cerimónia de coroação do rei Carlos III e da rainha consorte Camilla vai decorrer no próximo sábado, na abadia de Westminster, em Londres. Os britânicos vão ter direito a um fim de semana prolongado para festejar os novos reis, com um feriado extra na segunda feira. O programa inclui não só a cerimónia, mas também com um concerto e ações de voluntariado.