Há mais um estudo a comprovar os benefícios da dieta mediterrânica. Uma dieta rica em vegetais, cereais integrais, azeite, frutos secos, peixe e que evita produtos processados, diminui em 23%, o risco de demência, independentemente de se a pessoa tem risco genético, diz o estudo publicado na revista BMC Medicine.

A investigação é da Universidade de Newcastle e baseou-se numa amostra de 60.000 participantes, da UK Biobank. Os resultados revelam que “especificamente, os participantes com maior adesão à MedDiet tiveram um risco 23% menor de desenvolver demência em comparação com aqueles com o menor nível de adesão”, provando “diferença absoluta” de risco (redução) de 0,55%.

“O efeito protetor desta dieta contra a demência ficou evidente independentemente do risco genético de uma pessoa, por isso é provável que seja uma escolha de estilo de vida benéfica para pessoas que procuram escolher uma dieta saudável e reduzir o risco de demência”, explica Janice Ranson, da Universidade de Exeter, também autora do estudo.

O Dr. Oliver Shannon, professor de nutrição e de envelhecimento na Universidade de Newcastle e um dos autores do estudo, fala sobre arranjar formas de prevenir o risco de demência como “uma grande prioridade” para a saúde pública. “As opções para tratar esta condição ainda são muito limitadas”.

Existem algumas condições a limitar o estudo, já que apenas se baseia em pessoas com ascendentes europeus. Susan Mitchel, representante da Fundação Alzheimer´s Research UK, vê interesse no estudo, mas acredita que precisa de maior investigação e que se deve incluir pessoas de outras etnias.

Mas acrescenta: “Existem muitas evidências de que consumir uma dieta saudável e equilibrada ajuda a reduzir riscos de declínio cognitivo. Mas evidências quanto a dietas específicas são menos claras”, diz, citada pelo The Guardian.