Fotos de William com os filhos assinala Dia dos Pais no Reino Unido

Um príncipe William sorridente com os três filhos em duas fotografias inéditas para assinalar o Dia dos Pais, que se celebra este domingo, o terceiro do mês, no Reino Unido. De acordo com a Sky News, a fotografia foi tirada no início do ano, por Millie Pilkington, mas só agora foi tornada pública.

As imagen, divulgadas este domingo, mostram um radiante príncipe William, rodeado pelos filhos. Numa das imagens, é possível ver Louis, de cinco anos, com os braços à volta do pescoço do pai, com George, de nove anos, à esquerda e Charlotte, de oito anos, à direita.

Fotografias foram tiradas no início do ano e agora divulgadas para assinalar o Dia dos Pais. (@milliepilkingtonphotography)

Este ano, o Dia dos Pais é também especial para William, já que é o primeiro que celebra com o pai como Rei.