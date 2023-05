Já há foto oficial do rei Carlos III

28 horas e 42 minutos. A curta viagem do príncipe Harry para estar na coroação do pai, sozinho e afastado do irmão

A família real britânica já divulgou a primeira fotografia oficial do rei Carlos III, de autoria do fotógrafo Hugo Burnand. Nesta fotografia, o rei aparece com a coroa e o manto, o ceptro na mão direita e a orbe na mão esquerda.

The first official portrait of His Majesty The King following his Coronation on 6th May.



📸 Hugo Burnand pic.twitter.com/NTVEsRAIGV — The Royal Family (@RoyalFamily) May 8, 2023

Nascido em Cannes, França, Hugo Burnand colabora regularmente com as revistas Condé Nast e Tatler desde 1993. Entre os seus retratados mais célebres encontram-se a rainha Isabel, o presidente norte-americano Bill Clinton, o presidente russo Mikhail Gorbachev, a primeira-ministra Margaret Thatcher, o pintor Lucian Freud, Victoria Beckham e o músico Michael Jackson. Em 2005, fotografou o casamento do Príncipe de Gales com Camilla Parker-Bowles e, em 2011, fotografou o casamento do Príncipe William com Kate Middleton. Também são dele os retratos oficiais do príncipe Carlos no seu 60.º aniversário em 2008 e, depois, no 70.º aniversário.

Além desta, Bernand tirou as fotografias oficiais da família real no dia da coroação - nas quais se notará, certamente, a ausência de Harry. Segundo a CNN Internacional, por não ser membro trabalhador da família real, Harry não foi convidado a estar presente no aceno real na varanda do palácio, tal como aconteceu com o príncipe Andrew e as primas Eugenie e Beatrice, por isso, decidiu voltar para casa logo após a cerimónia da coroação. Por isso, não ficará nas fotografias oficiais, tiradas no Salão do Trono e no Salão Verde do Palácio de Buckingham depois do almoço familiar informal.

O rei Carlos III subiu ao trono, este sábado, depois de 70 anos como príncipe herdeiro. A cerimónia, que coroou também Camilla Parker-Bowles como rainha, contou com 2.300 convidados e teve a duração de duas horas. Este domingo, decorreu o grande almoço e, em Windsor, a família real marcou presença no concerto da coroação onde o príncipe William afirmou que a avó "seria uma mãe muito orgulhosa". As celebrações terminaram esta segunda-feira, feriado no Reino Unido, com várias ações de solidariedade.