O Reino Unido e a Comissão Europeia chegaram esta segunda-feira a acordo sobre as regras comerciais pós-Brexit para a Irlanda do Norte, avança a imprensa britânica.

O acordo surge após um encontro entre a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, em Londres, precisamente para desbloquear o protocolo da Irlanda do Norte.

#BREAKING UK, EU agree deal to overhaul Northern Ireland Brexit protocol: media pic.twitter.com/fEilewAJuA — AFP News Agency (@AFP) February 27, 2023

Este protocolo, que está a ser negociado desde a saída do Reino Unido da União Europeia, mantém a Irlanda do Norte no mercado único europeu, ao mesmo tempo que facilita os controlos alfandegários entre a Irlanda do Norte e o resto do Reino Unido.

De acordo com a BBC, os dois líderes já assinaram o acordo e farão uma conferência de imprensa conjunta pelas 15:30 para detalhar as disposições deste protocolo, que tem sido um dos principais motivos de tensão entre o Reino Unido e a União Europeia desde o Brexit.

Depois da conferência de imprensa, Von der Leyen deverá reunir-se com o rei Carlos III - um encontro que gerou controvérsia no Reino Unido: "O Rei tem o prazer de se encontrar com qualquer líder mundial se eles estiverem a visitar o Reino Unido, e o Governo aconselho-o a fazer isso mesmo", pode ler-se num comunicado do Palácio de Buckingham, citado pela CNN Internacional.