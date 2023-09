Carlos III recorda Isabel II com "grande afeto" no primeiro aniversário da morte da rainha, sem esquecer o "amor e apoio" que tem recebido do povo

O rei Carlos III assinalou o aniversário da morte da mãe, a rainha Isabel II, numa curta mensagem para recordar a longa vida e serviço dedicado da antiga monarca do Reino Unido. “Ao assinalar o primeiro aniversário da morte de sua majestade e da minha subida ao trono, recordamos com grande afeto a sua longa vida, o seu serviço dedicado e tudo o que significou para tantos de nós”, diz o atual monarca.

Carlos III não esquece também todo o “amor e apoio” que tem recebido ao longo do ano, assim como Camilla, voltando a reafirmar o seu compromisso com o povo. “Estou também profundamente grato pelo amor e apoio demonstrados à minha mulher e a mim próprio durante este ano, pois fazemos tudo o que está ao nosso alcance para vos servir a todos."

Para assinalar a data, o Palácio de Buckingham divulgou ainda uma fotografia da rainha Isabel II, tirada a 16 de outubro de 1968 no palácio e que fazia parte de uma sessão oficial feita por Cecil Beaton. Apesar da imagem já ter sido exibida na National Portrait Gallery, entre novembro de 1968 e março de 1969, como parte de uma exposição fotográfica do autor, a fotografia nunca tinha sido divulgada publicamente, tendo sido agora escolhida pelo rei.

“A ligação entre o país e o monarca é sagrada”

Também o primeiro-ministro britânico assinalou a data com uma mensagem na qual ressalva que “a ligação entre o país e o monarca é sagrada e perdura”.

Garantindo que neste dia os pensamentos de todo o país estão com a família real, Rishi Sunak assegura que guarda “com carinho as memórias das ocasiões” em que se encontrou com Isabel II. “Em especial a audiência privada que tive com ela no Palácio de Buckingham antes de apresentar o meu primeiro orçamento como chanceler. Fiquei impressionado com a sua sabedoria, com a sua incrível simpatia e graciosidade, mas também com a sua perspicácia.”

Ressalvando ainda que, “com a perspetiva de um ano, a escala do serviço de sua majestade só parece maior” e que a “gratidão por uma vida tão extraordinária de dever e dedicação continua a crescer”, o primeiro-ministro britânico diz ainda que neste dia em especial “pessoas de todo o Reino Unido - quer tenham tido a sorte de conhecer sua majestade ou não - refletirão sobre o que ela significou para elas e o exemplo que deu a todos”.

“A ligação entre o país e o monarca é sagrada. Perdura. Por isso, enquanto continuamos a lamentar o falecimento de sua majestade, devemos orgulhar-nos de que este notável legado de serviço - e este notável laço - continua a crescer sob o reinado de Sua Majestade o Rei."

A rainha Isabel II morreu a 8 de setembro de 2022, aos 96 anos, no Castelo de Balmoral, rodeada pela família. O funeral decorreu em Londres e a monarca foi a enterrar em Windsor, na Capela de São Jorge, no Castelo de Windsor, ao lado do marido, o duque de Edimburgo.