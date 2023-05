Famílias sem-abrigo têm de deixar o hotel onde moram em Londres durante a digressão de Beyoncé

Cerca de 30 famílias sem-abrigo alojadas num hotel no norte de Londres terão de ser transferidas para outros locais devido à enorme procura por alojamento na região por causa dos concertos de Beyoncé, no final deste mês.

Segundo o jornal The Guardian, cerca de 100 quartos do Travelodge, em Enfield, que representam dois terços do hotel, estão atualmente reservados pelo conselho local e são ocupados por famílias e indivíduos sem-abrigo. Em alguns quartos, moram quatro ou cinco pessoas.

Os quartos do Travelodge só podem ser reservados por 28 dias de cada vez. O conselho local não costuma ter problemas em estender as reservas, mas, desta vez, devido à enorme procura para estes dias, não consequiu fazer as reservas antes que os quartos fossem reservados por outras pessoas. Assim, pelo menos 30 famílias terão de deixar o local e serão colocadas em acomodações temporárias.

Isto só aconteceu porque a autoridade local costuma esperar até o último dia para fazer a nova reserva, explicaram as famílias ao The Guardian.

A artista americana vai dar cinco concertos no estádio do Tottenham, em Londres, entre 29 de maio e 4 de junho.

Várias famílias moram no hotel há meses, muito além do limite legal de seis semanas. As famílias que têm de se mudar temporariamente do hotel dizem que o processo é bastante perturbador. Além de levarem todos os seus pertences, contam que os filhos acabaram por faltar à escola.

Collette Collington, de 42 anos, mora no Travelodge de Enfield desde o início do mês. Ocupa um quarto com a filha de quatro anos e os filhos gémeos de dois anos que têm autismo. Foi informada na segunda-feira que seria transferida para um Travelodge em Hertfordshire na quinta-feira e não regressaria a Enfield até 4 de junho. "Esta notícia é muito angustiante. Não é bom para mim, para a minha saúde mental nem para os meus dois filhos mais novos que precisam de estabilidade por causa de suas necessidades adicionais. Sempre que chegamos a um novo ambiente eles precisam de algum tempo para se habituarem. Vai ser muito angustiante para eles”, contou Collette.

Um porta-voz do conselho de Enfield disse: “Caso o Travelodge não seja capaz de disponibilizar quartos para os indivíduos e famílias, faremos o possível para encontrar outra acomodação adequada com o mínimo de interrupção possível. Reconhecemos que a acomodação num hotel não é ideal para famílias, e é por isso que continuamos a fazer lobby por uma ação nacional para resolver a falta de habitação social".

Também um porta-voz da Travelodge garantiu ao The Guardian estar a trabalhar com as autoridades locais para encontrar o mais rapidamente possível acomodações para todos: "Todas as partes entendem que este é um acordo temporário até que as autoridades encontrem uma solução mais permanente".