Nove feridos após ataque com substância corrosiva no sul de Londres

Uma mulher e os seus dois filhos menores foram levados para o hospital depois de um homem ter atirado sobre eles uma substância supostamente corrosiva, no sul de Londres, informa o The Guardian. A família estava dentro de um automóvel quando foi atacada.

O incidente provocou ainda mais seis feridos. Três pessoas que socorreram a mulher e os filhos foram também levadas para o hospital, assim como os três policias que responderam à chamada, mas os ferimentos destes últimos são ligeiros, informou a Polícia Metropolitana.

A polícia foi chamada para a avenida Lessar, perto de Clapham Common, por volta das 19:25 desta quarta-feira.

“Embora ainda estejam em curso testes para determinar o que é a substância, nesta fase acreditamos que seja uma substância corrosiva", disse o detetive superintendente Alexander Castle. “Um homem foi visto a fugur do local. Estamos a recorrer a todos os meios da Met para prender esse indivíduo e está uma investigação em curso para determinar o que levou a este terrível incidente.”

Marina Ahmad, membro da assembleia trabalhista de Londres, publicou no X: “Houve uma colisão devido a um homem que agrediu os ocupantes de um carro e atirou ácido. As vítimas incluem crianças.”

7.25pm

Lessar Avenue, Clapham Common South Side, SW4



