Sistema de controlo de tráfego aéreo do Reino Unido com "problema técnico", voos internacionais podem sofrer atrasos

O Serviço Nacional de Controlo de Tráfego Aéreo do Reino Unido, NATS na sigla original, informou esta segunda-feira que está a atravessar um "problema técnico" e que, por isso, vai restringir o fluxo de voos enquanto a falha não for resolvida.

"Estamos neste momento a sofrer um problema técnico e aplicámos restrições ao tráfego aéreo para manter a segurança. Os engenheiros estão a trabalhar para encontrar e resolver o problema", informou um porta-voz do organismo, citado pela Reuters.

A companhia escocesa Loganair já tinha informado nas redes sociais que havia uma falha do sistema de controlo de tráfego aéreo do Reino Unido e alertou que podia haver atrasos nos voos internacionais.

There has been a network-wide failure of UK air traffic control computer systems this morning. Although we are hopeful of being able to operate most intra-Scotland flights on the basis of local coordination and with a minimum of disruption, north-south and international flights