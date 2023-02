A polícia de Lancashire encontrou um corpo no rio Wyre, que acredita que seja de Nicola Bulley, informa a BBC. A identificação oficial ainda não foi realizada "portanto, não é possível dizer" se é Nicola Bulley, mas tudo indica que seja.

Nicola Bulley, de 45 anos, desapareceu durante um passeio à beira do rio em St Michael's on Wyre, em Lancashire, há três semanas, a 27 de janeiro. Bulley, que trabalhava como consultora de hipotecas, foi vista pela última vez a passear com seu springer spaniel Willow depois de deixar as duas filhas, de seis e nove anos, na escola.

Desde então, a polícia tem levando a cabo uma enorme operação de busca. O cão e o telefone foram encontrados - o telemóvel estava ainda ligado a uma teleconferência de trabalho - num banco junto a uma berma íngreme para o rio.

A polícia acreditava que a mulher tinha caído no rio e o seu desaparecimento não estava a ser tratado como "um caso suspeito".

Agora, a polícia de Lancashire anunciou que "infelizmente recuperou um corpo" depois de ter sido chamada ao rio Wyre, perto de Rawcliffe Road, às 11:35 GMT deste domingo. "A família de Nicola foi informada dos recentes acontecimentos e os nossos pensamentos estão com eles neste momento difícil. Pedimos que a sua privacidade seja respeitada", disse a polícia de Lancashire.

A secretária do Interior, Suella Braverman, descreveu os desenvolvimentos como "de partir o coração e angustiantes": "Osmeus pensamentos estão com a família de Nicola neste momento extremamente difícil".

These are heart-breaking and distressing developments. My thoughts remain with Nicola's family at this extremely difficult time. https://t.co/1L3mhNAhgZ — Suella Braverman MP (@SuellaBraverman) February 19, 2023