A polícia de Lancashire multou Rishi Sunak, depois de o primeiro-ministro britânico ter feito um direto no Instagram, em que segue no banco de trás de um carro sem cinto de segurança. A informação foi confirmada pelas autoridades no Twitter.

"Na sequência da circulação de um vídeo nos meios de comunicação social mostrando um indivíduo a não usar o cinto de segurança enquanto circulava num carro em movimento em Lancashire, emitimos uma multa a um homem de 42 anos da cidade de Londres", pode ler-se.

Following the circulation of a video on social media showing an individual failing to wear a seat belt while a passenger in a moving car in Lancashire we have today (Friday, Jan 20) issued a 42-year-old man from London with a conditional offer of fixed penalty. pic.twitter.com/i2VJkFL2oL