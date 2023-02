O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, demitiu o presidente do Partido Conservador, Nadhim Zahawi, do governo neste domingo, após uma investigação aos seus registos fiscais, que demonstrou uma violação do código ministerial, indica a imprensa britânica.

Sunak solicitou a um consultor independente que investigasse os registos fiscais de Zahawi. Este último tinha alegado que as autoridades fiscais britânicas determinaram que ele foi “descuidado” nas suas declarações, mas que não tinha cometido o erro de uma forma deliberada, para pagar menos impostos.

Segundo a BBC, a investigação apurou que Zahawi não declarou, quando assumiu funções governativas na equipa de Boris Johnson, que o fisco estava a investigá-lo, por não ter declarado mais-valias de uma empresa que detinha. E que também não declarou ter pago a multa ao fisco quando foi apontado para as equipas de Liz Truss e Rishi Sunak.

Na sequência da investigação, “é claro que houve uma violação grave do Código Ministerial”, escreveu Sunak numa carta dirigida a Zahawi. E clarificou: "Como resultado, informo-o da minha decisão de retirá-lo da sua posição no governo de Sua Majestade”.

Na carta de resposta a Sunak, Zahawi disse ao primeiro-ministro britânico que poderia esperar o seu "apoio total", mesmo não assumindo funções.

Zahawi não corrigiu os seus registos fiscais até à semana passada, quando informou ter chegado a acordo com as autoridades, recorda a Reuters.

Rishi Sunak ordenou uma investigação sobre as declarações fiscais de Zahawi depois que ter sido tornado público que o presidente do Partido Conservador pagou uma multa na ordem dos cinco milhões de libras ao fisco britânico, por impostos que não tinham sido devidamente pagos.

O primeiro-ministro, que havia prometido “integridade, profissionalismo e responsabilidade a todos os níveis” no seu governo, estava sob pressão para demitir Zahawi do gabinete.