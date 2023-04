Algumas das minhas primeiras memórias, de ter crescido no final dos anos 80, foram da minha mãe a passar horas ao telefone com a minha avó, a minha tia e os seus melhores amigos.

Havia um circuito diário de comunicação feminina que começava num momento logo após o pequeno-almoço. Entre os conselhos diários dos apresentadores de televisão Oprah e Phil Donahue, havia presenças regulares, festas de fofocas e sessões de desabafo.

Eu definitivamente não segui os seus passos de ligação. Como um orgulhoso millennial mais velho, abracei plenamente a cultura das mensagens escritas aos meus 20 e poucos anos.

A menos que houvesse uma emergência com risco de vida ou que alguém tivesse morrido, uma mensagem casual era suficiente. Senti-me atencioso. Familiar. Direto. Durante décadas, fiz a minha melhor comunicação através de um teclado.

Depois, a pandemia tomou conta de mim e o meu mundo fechou-se. Como muitos americanos ficaram em casa em 2020, o meu círculo tornou-se impossivelmente pequeno. Mesmo sendo introvertido, percebi que sentia falta do som da voz de alguém - e de uma voz em particular: a da minha mãe.

Foi então que peguei no telefone. E o que descobri foi a riqueza de um conforto simples, que tinha estado sempre à espera no outro lado da proverbial linha telefónica. Semana após semana, durante o auge da pandemia, ouvir a voz da minha mãe fez-me sentir menos só.

Com que frequência, quando nos sentimos mal, mesmo como adultos, desejamos que a mãe cuide de nós? A pandemia tornou o contacto físico quase impossível, mas eu ainda me sentia acarinhado através das nossas conversas.

O poder da voz reconfortante da minha mãe é apoiado pela investigação. Um estudo de 2021 concluiu que “embora o correio eletrónico e outros meios de comunicação baseados em texto possam ser excelentes para agendar reuniões e enviar folhas de cálculo, a ligação com outros é melhor usando a própria voz”.

Encontrar uma sensação de bem-estar partilhado através de conversas que forjem laços fortes pode ser especialmente verdadeiro para as mulheres. “Quando as mulheres se sentem socialmente ligadas e apoiadas, não só estão melhor equipadas para enfrentar os desafios, perseguir os seus objetivos e desfrutar de uma maior qualidade de vida, mas também para melhorar a vida de todos com quem estão ligadas”, disse Kristjan Archer, consultor sénior de comunicação da Gallup, numa publicação num blogue a 8 de Março.

A maioria das mulheres americanas - 72%, na verdade - encontram frequentemente alguma dessa ligação falando ao telefone, de acordo com uma sondagem Gallup.

Descobri muitos benefícios do contacto voz-a-voz, especialmente quando se tratava de ligação com os meus pais e familiares mais velhos, a maioria dos quais nasceu nos anos 60 ou antes.

Aqueles de nós nascidos na década de 1980 e mais tarde são fluentes na comunicação das nossas emoções através de caracteres de texto, mas isso nem sempre é verdade para os nossos anciãos.

A pandemia fez-me ver o valor da forma como a minha mãe e o meu pai faziam as coisas. O tom e a intenção percebem-se muito mais claramente quando estamos a falar ao telefone. Eu precisava de saber - especialmente nessa altura - como é que os meus pais estavam. E mesmo agora, quero ouvi-lo nas suas vozes.

Nas mensagens de texto, perde-se especialmente o tom. Com que frequência se cortam ou pelo menos se prejudicam as relações por causa de um erro de comunicação de texto? Alguém está a tentar ser engraçado ou sarcástico, e o pequeno emoji que entrou à socapa no final da sua mensagem não transmite devidamente a sua emoção, e de repente o lado da família da tia decidiu faltar à sua celebração de natal este ano.

Há também o benefício de uma conversa errante. Durante o confinamento, em particular, não tivemos mais do que tempo. Se tivermos o luxo de ter tempo, deixar uma conversa vaguear pode ser uma coisa bonita. Aprendi muito sobre os meus pais, a história da nossa família, histórias parvas da minha infância e coisas que me surpreenderam durante as nossas conversas telefónicas.

Durante um telefonema de Verão, o meu pai - um veterano norte-americano no Vietname, que nunca quis discutir a sua experiência lá -, descobriu pela minha mãe que eu tinha estado a ver os documentários de Ken Burns “A Guerra do Vietname”, e saltou para o telefone para debate comigo. Pela primeira vez na minha memória, o meu pai partilhou anedotas do seu tempo na Marinha americana a bordo do porta-aviões onde passou a guerra.

Comecei a guardar histórias para partilhar nas nossas chamadas semanais e a fazer anotações de perguntas para fazer mais tarde. E comecei a agendar mais telefonemas com os meus irmãos e amigos próximos que vivem em estados diferentes, por vezes conversando em vídeo para poder ver a cara de quem falava.

Comecei até a falar com os meus amigos autores, um grupo de pessoas que há muito preferem o correio eletrónico e as mensagens de texto. Percebi como era bom ouvir as suas vozes e saber realmente se estavam emotivas ou felizes, desconfortáveis ou mesmo solitárias.

Caminhando enquanto falam

Também descobri que poderia facilmente encaixar chamadas telefónicas na minha rotina semanal. Comecei a colocar os meus auriculares e a telefonar à minha mãe enquanto estávamos ambos a passear. Telefonava à minha irmã quando estava no meu carro a caminho de algum sítio. Telefonava ao meu melhor amigo enquanto limpava a casa e ao meu parceiro de escrita crítica enquanto pintava as unhas. (Não conseguia escrever e caminhar ou conduzir ou limpar o pó, por isso este novo desenvolvimento era uma vitória).

Posso estar a fazer a troca soar como se fosse uma transição fácil, mas tive ansiedade de telefone e foi preciso prática. Adorei fazer marcações e reservas online porque não precisava de falar com ninguém. E quando o meu telefone tocava, não importava quem fosse, spam ou um parente, eu congelava.

Mas quando comecei a praticar, fiquei melhor. Eis como o fiz.

Como treinar chamadas telefónicas

Comece por estranhos. Marcar consultas médicas, telefonar para a escola do seu filho e encomendar comida para levar são casos em que é suposto a outra pessoa ser paciente e profissional consigo. Não é um inconveniente ligar para o restaurante ao fundo da rua, porque está a contribuir para o seu negócio. Respire fundo, certifique-se de que tem um bloco de notas e uma caneta ao seu alcance, e faça a chamada.

Escreva-o. Aqui está uma dica diretamente do meu filho de 12 anos, que tende a sentir-se nervoso ao encomendar em voz alta em restaurantes: ela escreve o seu pedido, textualmente, para ler em voz alta ao telefone. Se tiver de marcar uma consulta, anote o que precisa quando estiver disponível e assim por diante. Na verdade, eu costumava escrever os nomes das minhas personagens quando atendia chamadas sobre os meus livros, porque quando estou nervosa esqueço tudo.

Agende as chamadas com antecedência. Por vezes faço uma chamada telefónica de pé, como com a minha mãe. Por vezes, assim que saio do telefone, envio um e-mail ou uma mensagem de texto à pessoa e digo: “Quando devemos falar na próxima semana/mês/alguma vez?” Ajuda a minha mente saber que a pessoa a quem estou a telefonar está à minha espera e dedicou tempo para falar comigo, e isso pode funcionar para os dois lados.

Seja honesto. Fui honesto comigo mesma e com as pessoas com quem estava a falar. Expliquei que estou enferrujada nas chamadas telefónicas, mas queria fazer um esforço concertado para estar mais presente e manter-me em contacto. Descobri que se eu estivesse disposta a fazer o esforço, eles estavam muitas vezes dispostos a fazer o mesmo. Isso é que é falar ao telefone. Eles puderam ouvir o quanto eu estava a falar a sério.

Erin Hahn é a escritora dos romances para jovens adultos “You'd Be Mine”, “More Than Maybe” e “Never Saw You Coming”, bem como do romance “Built to Last” e de “Friends Don't Fall in Love”, que está prestes a ser publicado.